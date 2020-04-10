Украина ежедневно производит около миллиона масок — Президент
На этой неделе в Украине отгружено четыре тысячи многоразовых защитных костюмов отечественного производства, ежедневно производится около миллиона масок.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.
"Параллельно мы наращиваем собственное производство. На этой неделе отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок каждый день", — сказал Президент.
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В то же время, по его словам, самолетом из Китая, среди прочего была доставлена промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине.
По материалам: ukrinform.ru