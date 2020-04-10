Запрет на «Вконтакте» и «Одноклассники»: в партии «Слуга народа» рассказали, разблокирует ли Зеленский российские соцсети в Украине

Глава комитета цифровой трансформации, народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен своих указом продлить запрет на российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Глава комитета цифровой трансформации, депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко сообщил, что президент Украины продлит запрет на российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники». По словам Федиенко, глава государства в скором времени подпишет соответственный указ. Депутат отметил, что документы о продлении запрета российских социальных сетей на территории Украины, уже готовы и переданы президенту.

Федиенко также отметил, что некоторые народные депутаты придерживаются другого мнения по поводу российских соцсетей и выступают за разблокировку их на территории Украины. По его словам, некоторые депутаты будут просто пиариться на данной теме.

Сам же Федиенко считает, блокировку «Вконтакте» и «Одноклассники» не самым эффективным способом борьбы с информационным влиянием РФ. По его словам, Украина должна сама создавать информационные площадки с проверенной информацией для украинцев.

Как известно, российские социальные сети были заблокированы еще в мае 2017 года указом бывшего главы государства Петра Порошенко.

Ранее мы сообщали, что Зеленский не верит, что в Николаевской области нет заболевших коронавирусом.