Зеленский — поджигателям: Результаты вашего «все равно» видно из космоса

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде подумать о введении жесткой уголовной ответственности за сжигание травы.

Об этом заявил глава государства в видеообращении.

"Я приветствую решение ( правительственный законопроект — ред.) об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до шести тысяч гривень. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах возросло на 30 процентов.

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"Ваше "все равно" — это пожары на территории в 20 тысяч гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "все равно" круглосуточным тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "все равно" были заметны даже со спутников НАСА", — добавил Президент.

Фото: НАСА

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды".

Законопроєктом предлагается существенно повысить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

По материалам: ukrinform.ru