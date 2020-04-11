Безработные смогут получить помощь только с одной справкой — Лазебная

Кабинет министров готовит решение, которое позволит упростить пакет документов для обращения безработных за помощью к государству.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в вечернем эфире телеканала «Украина» в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

«Система помощи малообеспеченным семьям так построена, что туда может прийти человек, который покажет свои доходы за предыдущие 6 месяцев. Мы упрощаем эту систему для безработных граждан и членов их семей. Мы будем брать только справку по безработице. Больше ничего. Мы закроем глаза на все и просто скажем, чтобы приходили в систему, потому что у вас есть дети. На каждого ребенка там доплата. Мы поддержим этих безработных и членов их семей через систему помощи малообеспеченным семьям. Это наша инициатива номер один », — сказала Лазебная.

Она рассчитывает на то, что соответствующее решение будет одобрено на следующей неделе на заседании Кабинета министров.

Кроме того, добавила министр, Кабмин разрабатывает механизм выплаты на уход за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума ФОПам, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина временно остановили свой бизнес и потеряли прибыль.

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«То есть физическое лицо — предприниматель, который в рамках карантинных мероприятий приостановил свою предпринимательскую деятельность и потерял свои доходы, имея детей, может обратиться к нам, в Министерство соцполитики», — отметила Лазебная.

Планируется, что такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина и в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состоянием экономики страны.

По материалам: ukrinform.ru