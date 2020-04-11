Более 15 тысяч украинцев обратились за помощью по программе «Защита»

Более 15 тысяч украинцев за рубежом обратились за помощью к дипломатам в рамках программы "Защита".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"15 369 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Защита"", — говорится в сообщении.

В частности, 172 гражданина Украины проходят лечение за рубежом, 19 граждан выздоровели и 6 украинцев за рубежом умерли от коронавирусной инфекции.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 19:30 пятницы количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом в мире достигло 100 260. Общее же число инфицированных COVID-19 в мире составляет 1 647 635 человек, количество тех, кто уже выздоровел от этой болезни, составляет 369 116.

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Лидерами по количеству больных в настоящее время являются США (478,109), Испания (157,053) и Италия (147,577).

В Украине по состоянию на пятницу лабораторно подтверждено 2 204 случая коронавируса, из которых — 69 летальных. Число тех, кто в Украине уже выздоровел — 61.

По материалам: ukrinform.ru