Епифаний — о Вербном воскресенье: Священники ПЦУ будут рядом в молитве

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что из-за карантина нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

«Завтра будем отмечать светлый праздник — Вход Господний в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение вербной лозы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом», — сказал Епифаний.

Он добавил, что завершается святая Четырехдесятница и начинается Страстная седмица — время особых молитвенных воспоминаний о несправедливом осуждении, страданиях и крестной смерти Спасителя.

«Призываю всех вас постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием», — обратился Епифаний.

Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужение без присутствия верующих, чтобы не создавать скопление людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

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По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 79 человек выздоровели, умерли 73.

В Украине 12 апреля 2020 года празднуется Вербное воскресенье — именно так издавна называли украинцы праздник Входа Господнего в Иерусалим и которое было последним торжественным событием перед началом Страстной недели, заканчивавшейся Пасхой.

По материалам: ukrinform.ru