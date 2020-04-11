Благотворительный фонд Порошенко отправил в больницы разных регионов Украины 20 тыс. защитных костюмов для медицинских работников.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

«20 тысяч защитных костюмов для медицинских работников от Порошенко уже доставлены из Китая, распределены и отправлены в больницы разных регионов Украины», — говорится в сообщении.

Фонд Порошенко передал больницам 20 тысяч защитных костюмов / Фото: eurosolidarity.org

В частности, Фонд Порошенко и компания РОШЕН передали в больницы Киева 8150 костюмов, еще 2300 предоставлены медучреждениям Киевской области. В Черновицкую область направлены 3000 костюмов. В Винницкую область — 2200, в Черниговскую — 1650 штук. На Полтавщине — 400 костюмов. В Тернопольскую и Ивано-Франковскую области доставлено 700 костюмов. В больницы Львовщины и Одесчины направили 400 костюмов. В Ривненскую и Черкасскую области — 300 комплектов. На Волынь, в Запорожье, Днипро, Сумы, Кропивницкий, Харьков, Хмельницкий и на Закарпатье передали 700 костюмов, сообщили в пресс-службе.

«Врачи должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты. Компания РОШЕН заключила дополнительное соглашение, была осуществлена ​​на этой неделе оплата, и общее количество защитных костюмов, которыми будут обеспечены украинские врачи, превышает 130 000 штук. Это позволит на первое время иметь надежную защиту, бахилы, маски, защитные костюмы, которые позволят защитить здоровье врачей», — сообщил пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко.

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Отмечается, что следующие партии защитных костюмов будут доставлены в Украину в апреле.

Также, по данным пресс-службы, на средства Фонда Порошенко восстанавливаются аппараты искусственной вентиляции легких в разных медицинских учреждениях по всей стране — поскольку покупка нового оборудования крайне затруднена из-за большого спроса на мировом рынке. Фонд приобрел комплекты реанимационного оборудования для больниц в Тернопольской области, Львове, Днипре, Виннице и Одессе — это мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцевые насосы, хирургические отсосы, ларингоскопы, а также специальные очки, маски, перчатки и другое необходимое снаряжение.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 11 апреля, зарегистрировано 2511 случаев заражения коронавирусом, 73 человека умерли.

По материалам: ukrinform.ru