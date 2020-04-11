Инфекционистка: У большинства пациентов COVID-19 проходит как обычная вирусная инфекция

Инфекционистка, медицинская эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова отметила, что у основной массы пациентов с COVID-19 болезнь протекает как обычная вирусная инфекция: кашель, температура, иногда насморк.

И важно не проворонить момент, когда человеку нужна кислородная поддержка, подчеркнула она в интервью Укринформу.

«У основной массы пациентов с COVID-19 болезнь протекает как обычная вирусная инфекция: кашель, температура, иногда насморк. Кроме парацетамола для снижения температуры и каких-то ситуативных препаратов, наподобие капель для носа или средств для полоскания горла, действительно ничего не надо. Но поскольку люди с COVID-19 умирают от воспаления легких, важно не упустить момент, когда человеку уже нужна кислородная поддержка», — рассказала Булавинова.

Она уточнила, что речь идет не о вентиляции легких — она ​​нужна в тяжелых случаях, а о кислороде.

«Это также и кислород, который можно получить через маску и назальные канюли, например, от кислородного концентратора или через центральное подведение кислорода в отделении. Именно поэтому столько усилий прилагает государство, волонтеры, доноры, бизнесмены, главврачи, чтобы обеспечить больницы кислородом. Я считаю это самым главным, но понимания ситуации не хватает врачам и пациентам», — сказала инфекционистка.

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Булавинова отметила, что «пациенты слишком сфокусированы на том, чтобы сделать себе тесты (хотя они не имеют к лечению никакого отношения), но совсем не заботятся о кислороде».

«Между тем пульсоксиметры до сих пор свободно продаются, хотя сначала их раскупали очень активно. Это такой прибор, который вешается на палец и измеряет уровень насыщения крови кислородом. Кстати, есть приложение для айфонов, с помощью которого тоже можно его измерять, достаточно загрузить», — рассказала Булавинова.

По материалам: ukrinform.ru