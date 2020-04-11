Жесткий карантин в Италии дал результат, и в Украине ограничения оправданы — врач

Жесткие правила карантина, которые были введены в Италии, дали свой результат, поэтому и введенные украинским правительством ограничения являются целесообразными.

Об этом сказал в интервью пресс-службе МВД руководитель госпиталя МВД в Киевской области Юрий Сак, который в составе украинской делегации оказывает помощь медикам в Италии.

"Когда мы приехали, то не увидели практически ни одного человека на улице, потому что введены жесткие правила карантина. Когда мы выходили из отеля, где живем, нас несколько раз останавливала полиция, и мы объясняли, что мы — врачи из Украины, и только после этого нас или сопровождали, или отпускали. Хочу отметить, что жесткие правила карантина, которые были введены в Италии, дали свой результат", — отметил он.

В этой связи Сак отметил, что все карантинные меры в Украине являются оправданными. "Я хотел бы сказать нашим соотечественникам, что все карантинные меры — оправданы. В Италии, к сожалению, они были с опозданием, что позволило очень быстро распространиться этому вирусу и привели к большим потерям. Поэтому, все что сейчас делается у нас, делается правильно", — считает руководитель госпиталя МВД в Киевской области.

Он рассказал, что прибывших украинских врачей в Италии поделили на 2 группы по 10 человек и направили в провинцию Марке: одна группа работает в городе Пезаро, вторая — в Урбино. По словам Сака, именно в этой провинции было наибольшее количество инфицированных и умерших пациентов.

"Рабочий день начинается в 08:00 до 14:00, это первая смена. Вторая смена с 14:00 до 20:00. Еще есть ночные смены — с 20:00 до 08:00. Врачи на ночные смены не ходят, только медсестры. Мы ходим с утра до обеда, после обеда ходим в госпиталь ", — рассказал украинский специалист.

По его словам, больница, в которой работает их группа, изначально была определена для приема и лечения исключительно больных с коронавирусом. "Здесь сразу проводят диагностику на отсутствие или наличие коронавируса и дальше определяют, что с этими пациентами делать: оставлять их здесь, если тест на коронавирус положительный, либо направляют в другую больницу, если он отрицательный", — сообщил медик, добавив, что большинство пациентов — это пожилые люди.

По словам Сака, итальянские медики тепло приняли украинских коллег. "Они нам объясняют, как проходит диагностика и лечение таких пациентов. Мы знакомимся с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются. Нам позволяют присутствовать при хирургических вмешательствах… Все протоколы, все схемы лечения, которые они применяют, — все нам передают. Они понимают, почему мы здесь и для чего это делаем, поэтому все открыто", — отметил он.

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Сак рассказал, что их группа проживает в отеле, который расположен в 15 минутах ходьбы от больницы: "Этот отель был открыт только для нас, живем по одному. Питание приносят в номер, для того чтобы исключить распространение инфекции".

С собой украинские медики привезли спецодежду, средства индивидуальной защиты, которые предоставило МВД. "Все это мы приносим в больницу, надеваем в отдельном помещении спецодежду больничную и сверху надеваем нашу спецодежду", — рассказал медик.

Как сообщалось, 4 апреля в Италию прибыли 20 украинских медиков, которые начали гуманитарную миссию в провинции Марке.

По материалам: ukrinform.ru