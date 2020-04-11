Минюст заявляет, что в Украине активизировались рейдеры

Минюст вернул 10 квартир, украденных хакерами у Министерства обороны Украины.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

«Вчера вернули 10 (десять) квартир, которые перед этим, предположительно хакеры, украли у Министерства обороны Украины. Изменения в регистрационные данные о киевских квартирах внесли от имени регистратора в Николаевской области», — отметил Малюська.

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Он добавил, что то уменьшение деловой активности, то скука увеличили количество попыток рейдерства.

По материалам: ukrinform.ru