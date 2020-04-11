Минюст заявляет, что в Украине активизировались рейдеры

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Минюст заявляет, что в Украине активизировались рейдеры

Минюст вернул 10 квартир, украденных хакерами у Министерства обороны Украины.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

«Вчера вернули 10 (десять) квартир, которые перед этим, предположительно хакеры, украли у Министерства обороны Украины. Изменения в регистрационные данные о киевских квартирах внесли от имени регистратора в Николаевской области», — отметил Малюська.

Читайте также: Малюська не против освобождения осужденных, но не массового

Он добавил, что то уменьшение деловой активности, то скука увеличили количество попыток рейдерства.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Приговор Маркиву: в Италии могут открыть дело против депутата

Таисия Слепцова

Коррупция на таможне: НАБУ требует вернуть дело

Таисия Слепцова

Владелец NewsOne отрицает связь с российским банком

Таисия Слепцова

Добавить комментарий