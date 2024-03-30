О том, что правом на получение единовременной денежной финпомощи обладают бывшие военнослужащие, которые получили ранения/травмированы/контужены/заболели тяжелой формой недуга, и имеют надлежащую справку (об инвалидности или проценте утраты трудоспособности), выданную представителями медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минобороны Украины.

В частности, экс-защитникам, которые уволились из рядов ВСУ, следует предоставить документацию «своему» ТЦК/СП (военкомату), заполнив заявку надлежащего формата и разрешив обрабатывать персональную информацию.

Кроме того, лучше заранее отсканировать:

паспорт;

ИНН;

номер банковского счета (для выплат);

справку касательно обстоятельств ранения (травмы/контузии/увечья), которая выдается командиром воинской части;

постановление военно-врачебной комиссии (ВВК) о последствиях ранения (травмы/контузии, увечья/заболевания);

справку МСЭК относительно установления процента утраты трудоспособности или группы инвалидности.

Ранее мы писали о том, какие ограничения для уклоняющихся от воинской службы оставил оборонный комитет ВРУ после рассмотрения правок.