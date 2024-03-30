О том, что правом на получение единовременной денежной финпомощи обладают бывшие военнослужащие, которые получили ранения/травмированы/контужены/заболели тяжелой формой недуга, и имеют надлежащую справку (об инвалидности или проценте утраты трудоспособности), выданную представителями медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минобороны Украины.
В частности, экс-защитникам, которые уволились из рядов ВСУ, следует предоставить документацию «своему» ТЦК/СП (военкомату), заполнив заявку надлежащего формата и разрешив обрабатывать персональную информацию.
Кроме того, лучше заранее отсканировать:
- паспорт;
- ИНН;
- номер банковского счета (для выплат);
- справку касательно обстоятельств ранения (травмы/контузии/увечья), которая выдается командиром воинской части;
- постановление военно-врачебной комиссии (ВВК) о последствиях ранения (травмы/контузии, увечья/заболевания);
- справку МСЭК относительно установления процента утраты трудоспособности или группы инвалидности.
Ранее мы писали о том, какие ограничения для уклоняющихся от воинской службы оставил оборонный комитет ВРУ после рассмотрения правок.
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