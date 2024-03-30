О том, как супермаркетами в Украине пересмотрена стоимость популярных овощей, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

В частности, по состоянию на субботу, 30 марта, один килограмм картофель, в среднем, реализуется по цене в 25,5 гривны. При этом, дешевле всего незаменимый овощ в «Ашане» — 22,2 гривны/килограмм, а в «МегаМаркете» корнеплод обойдется в 30 гривен/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Впрочем, молодая капуста, наоборот, не подешевела, а несколько подорожала, если сравнить с белокачанной разновидностью, цена на которую снизилась с 15,27 гривны/килограмм до 13,68 гривны/килограмм. В свою очередь, молодой сорт удорожал с 68,35 гривны/килограмм до 69,9 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Усредненные ценники на морковь к концу марта «просели» с 13,92 гривны/килограмм до 11,23 гривны/килограмм: в «Ашане» — от 8,9 гривны/килограмм, а в «МегаМаркете» — от 16,2 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Госстате показывали, какие продукты подешевели в последние месяцы.