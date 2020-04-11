На аппаратах ИВЛ находятся 45 пациентов с коронавирусом — Ляшко

В Украине 45 человек с тяжелым течением коронавирусной болезни находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Детей среди них нет.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу, сообщает корреспондент Укринформа.

«Госпитализированы всего за прошедшие сутки 94 человека, из них один ребенок. Всего госпитализировано с начала эпидемии коронавирусной болезни 1017 человек, из них 43 ребенка. Сейчас на аппарате искусственной вентиляции легких, то есть это с тяжелым течением коронавирусной болезни, находится 45 человек. Ни одного ребенка в критическом состоянии нет», — подчеркнул Ляшко.

Он также добавил, что за минувшие сутки в Украине от коронавирусной болезни выздоровели 18 человек, в том числе 3 медработника, которые заболели ранее коронавирусной болезнью.

«Есть сообщение о 4 летальных исходах. Если посмотрим в целом с начала эпидемии на территории Украины, то у нас уже выздоровели 79 человек, в том числе 8 детей. Умерло всего с начала эпидемии 73 человека», — сказал главный госсанврач.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество выздоровевших (79 пациентов) превысило количество летальных исходов (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru