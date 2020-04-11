Нет никаких доказательств, что вакцинация БЦЖ помогает при COVID-19 – инфекционист

Инфекционист Екатерина Булавинова, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, отметила отсутствие доказательств, что вакцинация БЦЖ помогает при ковидной инфекции.

Об этом она рассказала в интервью Укринформу.

«Нет никаких доказательств в пользу того, что вакцинация БЦЖ — недавно проведенная или сделанная в детстве — помогает при ковидной инфекции. В новостях появились репортажи, что некоторые страны начали проводить клинические испытания с вакциной БЦЖ, но пока мне не известны подробности и результаты», — рассказала Булавинова.

По ее словам, если рассуждать логически, взрослые, которые тяжело болеют в Италии и Испании, в детстве были так же привиты БЦЖ, как и мы. «Потому что БЦЖ в странах Европы начали использовать только для групп риска лишь недавно. Поэтому теория не работает совсем», — отметила инфекционист.

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При этом она подчеркнула, что прививки от гриппа и пневмококка — любая прививка, которая «защищает легкие», очень полезна.

«В Украине есть случаи выявления у одного и того же пациента одновременно гриппа и COVID-19. Вакцинация от гриппа и пневмококка, на мой взгляд, нужна в любом случае, а сейчас для группы риска — уж точно важно максимально защитить легкие», — считает Булавинова.

Как известно, в СМИ распространили версию, что якобы прививка БЦЖ дает иммунитет против COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru