НСЗУ начала выплаты больницам по Программе медицинских гарантий

Национальная служба здоровья осуществила первую авансовую выплату специализированным медицинским учреждениям в размере более 1,7 млрд грн.

Об этом в Facebook сообщает НСЗУ.

"Первые 616 специализированных учреждений получили аванс от НСЗУ. 1 767 845 950 грн получили на свои счета 616 специализированных медицинских учреждений по договору с НСЗУ. Это — первая выплата в первый месяц от старта Программы медицинских гарантий в полном объеме", — сказано в сообщении.

В НСЗУ добавили, что остальные заведения получат оплату ближайшее время.

Отмечается, что договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на сегодняшний день подписали 1643 учреждения специализированной медицинской помощи.

В Национальной службе здоровья также напомнили, что по графику поступления средств, учреждения будут получать авансовый платеж в первой декаде каждого месяца:

— 90% аванса за пакеты медицинских услуг, где предполагается оплата по глобальному бюджету;

— 50% от ориентировочной расчетной оплаты за предоставление следующих приоритетных услуг — инфарктов, инсультов, помощь при родах и неонатальная помощь.

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"В первых числах следующего месяца будет сформирован отчет за предыдущий месяц и заведение получит на основании отчета неоплаченные авансом остальные средства за глобальным бюджетом, и за предоставление приоритетных услуг. А также оплату за такие приоритетные услуги по факту их предоставления — инструментальные исследования на раннее выявление рака", — сказано в сообщении.

Как сообщал Укринформ, с 1 апреля стартовала Программа медицинских гарантий. Медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощью, при условии заключения договоров с НСЗУ, отримуватимутьт выплаты за каждый пролеченный случай. Для пациентов лечение в больницах будет бесплатным. На Программу медицинских гарантий в бюджете 2020 года предусмотрено 72 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru