Опыт украинских врачей в Италии будут передавать через дистанционное обучение — Ляшко

Опыт, который получат украинские врачи в Италии, будут передавать другим врачам Украины через дистанционное обучение.

Об этом заявил на брифинге в субботу, 11 апреля, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Коллеги из Министерства здравоохранения выходят на Skype-связь с коллегами, которые находятся в Италии, оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, поэтому опытом мы обмениваемся. Но мы ждем их возвращения на родину для того, чтобы сделать большое мероприятие, селекторное совещание, а также дистанционное обучение, чтобы передать опыт лечения коронавирусной болезни и противоэмидемических мер, принимаемых на территории Италии, для всех наших врачей", — сказал Ляшко.

Он добавил, что также запланировано селекторное совещание с врачами Черновицкой области, которые одни из первых столкнулись со случаями коронавирусной болезни, чтобы они поделились собственным опытом.

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Как сообщалось, 4 апреля на 14 дней в Италию поехали 20 украинских медиков для оказания помощи, а также перенятия опыта в борьбе с коронавирусом.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество выздоровевших (79 пациентов) превысило количество летальных исходов (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru