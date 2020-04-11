Прогноз погоды на выходные 11-12 апреля 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко на выходные 11-12 апреля в Украине будет солнечно.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в субботу 11 и в воскресенье 12 апреля, будет солнечной, без осадков, со слабым, местами до порывистого ветром. В восточных и южных регионах температура воздуха немного опустится по сравнению с предыдущими днями.

На остальной территории страны температура сохранится на тех же отметках.

«Только на крайнем севере Украины и в восточных областях существует вероятность небольшого дождя, или же просто более плотных облаков. Атмосферный фронт, который наконец принес в Украину хотя бы небольшие дожди и похолодание, завтра практически покинет нашу территорию», – написала в Facebook Наталья Диденко.

В Киеве без осадков не ожидается, днем около +13 градусов.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 10 апреля.