Самолет из ОАЭ, кроме медгруза, доставил на Родину 113 украинцев

В Киев из ОАЭ вчера вечером прибыл самолет со 113 украинцами и медицинским грузом на борту.

Об этом сообщает в Facebook Служба безопасности Украины.

"По поручению Главы государства Владимира Зеленского, Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами двух стран обеспечила возвращение на Родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля", — говорится в сообщении.

Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству СБУ, Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, Посольства ОАЭ в Украине и Дипломатической миссии Украины в Абу-Даби, а также другим органам государственной власти двух стран.

При содействии иностранных коллег этим чартерным рейсом также доставлена ​​первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тысяч медицинских халатов, 20 тысяч защитных масок, 500 тысяч перчаток, 30 тысяч пар защитной обуви, 15 тысяч комбинезонов и 6 тысяч литров дезинфицирующего средства.

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Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам.

Посол ОАЭ в Украину Салем Ахмед Аль-Кааби отметил: "Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Однако, несмотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и есть для нас дружественным партнером".

Председатель СБУ Иван Баканов поблагодарил партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и Посольство ОАЭ в Украине за помощь и подчеркнул, что это яркий пример международного взаимодействия в ситуации, когда все страны противодействуют новому вызову мирового масштаба.

По материалам: ukrinform.ru