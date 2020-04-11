Спасатели объяснили, почему сложные пожары в зоне отчуждения

Длительное тушение пожара в зоне отчуждения обусловлено многими объективными причинами, среди которых есть природный фактор и значительная непроходимость территорий.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин, сообщает корреспондент Укринформа.

«Почему мы до сих пор тушим пожар, например, в той же зоне отчуждения? Потому что очень много объективных причин, которые не позволяют это сделать быстро. И вообще, лесные пожары быстро не гасятся. Во-первых, это природный фактор, очень резко и очень быстро меняется и направление, и сила ветра. Это побуждает к тому, что просто идет перекидывание пожара на другие площади», — сказал Чечеткин.

По его словам, второй причиной является то, что эти территории очень непроходимые: болотистая местность, где не заедет ни одна единица техники, и не пройдет ни один человек.

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«Третье – радиационно загрязненные участки. Мы туда своих людей не запускаем. И четвертое – конечно, состояние (территории – ред.). Нет противопожарных разрывов в зоне отчуждения, нет минерализованных полос. Это все мешает быстро реагировать на тушение пожара», — уточнил глава ГСЧС.

По материалам: ukrinform.ru