В «Борисполе» приземлился самолет из ОАЭ с гуманитарным грузом медицинского назначения

В международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с гуманитарным грузом медицинского назначения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Аэропорт Борисполь сейчас принимает самолеты с гуманитарным грузом — этот самолет доставил среди прочего средства защиты для 10 000 медиков", — написал он.

Как сообщалось, самолет эмиратской компании ETIHAD доставит для украинских медиков 10 тонн гуманитарного груза медицинского назначения.

По информации Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби, гуманитарная помощь включает защитные комбинезоны, медицинские халаты, резиновые перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

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Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля во время онлайн-брифинга поблагодарил ОАЭ за поддержку Украины, а также всех представителей украинской стороны, которые решали организационные вопросы, чтобы этот рейс состоялся.

По материалам: ukrinform.ru