В МВД сообщили, в каких областях могут ввести комендантский час

Комендантский час могут ввести в западных областях Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Сформировать полный перечень таких регионов могут до утра 11 апреля, сообщил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит в эфире hromadske.

По его словам, предложения ввести комендантский час сейчас на Закарпатье, частично в Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях. Полный перечень областей в МВД обещают обнародовать позже. Советник также отметил, что «ситуация меняется».

«Ограничения будем принимать. Думаю, утром будет официальное заявление Нацполиции. И по западным регионам, где объявляется комендантский час, также будет соответствующее заявление», — сказал советник министра.

Он отметил, что правоохранители за нарушение ограничений будут сначала предупреждать людей. Будут штрафовать только при многократных нарушениях.

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Также Тандит говорит, что сейчас Нацполиция согласовывает с властью на местах, особенно на Западной Украине, дальнейшие действия на эти и следующие выходные, во время которых христиане будут праздновать Пасху.

В Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.

По материалам: ukrinform.ru