В статистику тестов на коронавирус добавляют данные повторных исследований — Ляшко

В общую статистику осуществленных тестов на коронавирус COVID-19 в Украине теперь добавляют данные повторных исследований у людей, у которых был зафиксирован такой диагноз.

Об этом заявил на брифинге в субботу заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ранее мы публиковали цифры только от исследований, которые отбирались у больных с подозрением на коронавирусную болезнь, а сейчас мы публикуем все цифры по всем исследованиям, которые проводятся в вирусологических лабораториях для исследования коронавирусной болезни. В эти исследования входят также и исследования от людей, которые болеют коронавирусной болезнью", — сказал Ляшко, отвечая на вопрос, каким образом отчетное количество протестированных за сутки увеличилось на почти 13 тысяч.

Он пояснил, что больной коронавирусом в процессе выздоровления, для того чтобы он был выписан из больницы, ему нужно пройти два негативных ПЦР-теста. Если коронавирус дважды не будет обнаружен, то это означает, что больной выздоровел.

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Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 апреля всего в Украине было исследовано 26 557 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (лабораторная диагностика).

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 11 апреля 2 511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 73 пациента, выздоровели 79 пациентов. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru