Представитель ВМС ВСУ в эфире телеканала FREEДOM сообщил, что Силы обороны обстреляли БДК «Константин Ольшанский». Для атаки защитники использовали ракетный комплекс «Нептун», информирует «НБН».

По словам Плетенчука, вокруг этого корабля развернулась детективная история. Десять лет назад российские захватчики во время оккупации Крымского полуострова украли это судно и намеревались использовать его для ударов по территории Украины.

Пресс-секретарь рассказал, что в связи с этим Силами обороны было принято решение нанести ракетный удар по БДК «Константин Ольшанский». Спикер ВМС заверил, что судно получило повреждения, детали о поражении корабля еще уточняются.

Напомним, 23 марта ВСУ ударили по Севастополю, повредив БДК «Азов» и «Ямал» российских оккупационных сил. Позже Плетенчук допустил, что в ходе атаки мог получить повреждения и корабль «Иван Хурс» ЧФ РФ.