В тюрьмах Украины не зафиксировали случаев коронавируса

По состоянию на 10 апреля среди осужденных, лиц, взятых под стражу и персонала Государственной уголовно-исполнительной службы не зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.

Об этом информируют в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний на странице в Facebook.

«По состоянию на 10 апреля 2020 года, среди осужденных и лиц, взятых под стражу, персонала ГУИС Украины и медицинских работников, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторов, на территории которых функционируют учреждения здравоохранения ЦОЗ ГУИС, случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы », — говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что в течение суток 9 апреля 2020 года в учреждения здравоохранения ЦОЗ ГУИС Украины за помощью обратились 20 человек с признаками острых респираторных заболеваний, из которых 7 осужденных и 13, взятых под стражу.

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зарегистрировано 311 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru