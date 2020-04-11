<img class="aligncenter" title="В Украине ежедневно фиксируют до 800 пожаров в природных экосистемах » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/2afe66ae33456ba20b0f9ccd78bdad1c.jpg» alt=»В Украине ежедневно фиксируют до 800 пожаров в природных экосистемах» width=»100%» />

В Украине сейчас фиксируется ежедневно около 700-800 пожаров в природных экосистемах.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сегодня мы фиксируем в среднем ежедневно около 700-800 пожаров в природных

экосистемах, а иногда бывают и такие дни, когда мы фиксируем где-то 1200 пожаров (за день — ред.). В целом по Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нами зафиксировано около 17 тысяч пожаров в природных экосистемах, их количество выросло на четверть. И где-то на треть возросла площадь этих пожаров, она составляет сейчас более 20 тыс. га», — отметил он.

По его словам, «до сегодняшнего дня мы имели три сложные лесные пожары»: один – в Черниговской области, там продолжается тушение пожара, еще один – в Житомирской области, на границе с зоной отчуждения, этот пожар локализован; также в настоящее время продолжается тушение пожара в Чернобыльской зоне.

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Чечеткин уточнил, что сейчас Укргидрометцентр и ГСЧС дважды в день делают замеры

радиационного фона, как в Чернобыльской зоне, так и на въезде в Чернобыльскую зону, в целом по Киевской области и по городу Киеву.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день все показатели не превышают естественных фоновых значений.

Отдельно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что в 95

процентах случаев причинами лесных пожаров являются действия человека, или это умышленный поджог, или это желание поиграть с огнем», и тому подобное.

По материалам: ukrinform.ru