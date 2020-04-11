Украина отправила в Южную Корею очередной самолет за спецсредствами от COVID-19

В Республику Корея отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину следующую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

"По личному поручению Президента Владимира Зеленского этим бортом также будет доставлено на родину 10 граждан Южной Кореи, которые изъявили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничений международного авиасообщения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на обратном пути самолет привезет в Украину многоразовые защитные костюмы и другие средства защиты, которые спустя время будут переданы в медицинские учреждения в регионах.

Ранее Зеленский в который раз подчеркнул, что спецсредства защиты должны доставляться не только в опорные больницы, но и во все другие медучреждения страны.

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Украина ранее уже привезла из Южной Кореи 100 тысяч ПЦР-тестов для обнаружения COVID-19. Тесты уже используют в украинских больницах.

В Украине по состоянию на пятницу лабораторно подтверждено 2204 случая коронавируса, из которых — 69 летальных. Число тех, кто в Украине уже выздоровел, — 61.

Фото: president.gov.

По материалам: ukrinform.ru