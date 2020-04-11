Украинец, направлявшийся на виллу в Каннах, пытался дать взятку французской полиции — СМИ

Группа богачей, с гражданином Украины в составе, пыталась дать взятку полицейским по прибытии в аэропорт Марселя частным самолетом из Лондона, имея целью попасть на виллу на юге Франции, пренебрегая правилами карантинных требований.

Об этом сообщает Mirror.

"Группа богачей, которые прилетели на частном самолете, намереваясь посетить роскошную виллу на юге Франции и пренебрегая правилами карантинных требований, была вынуждена вернуться в Великобританию", — говорится в сообщении.

Группа, состоявшая из семи мужчин от 40 до 50 лет и трех женщин 20 лет, устроила частное путешествие из Лондона в Канны.

Пассажиры должны были прилететь частным самолетом в аэропорт Марсель-Прованс, после чего добраться до виллы на вертолете.

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В разговоре с местными полицейскими украинский бизнесмен предложил им взятку, сказав: "У меня есть деньги, давайте поговорим", — сообщил источник в полиции, добавив, что лицо с украинским паспортом "заплатило за все", включая аренду виллы и самолет, "желая устроить отдых с друзьями и молодыми девушками из эскорта".

Как сообщает CNN со ссылкой на местного чиновника, в ходе инцидента семи иностранцам отказали во въезде во Францию, после чего девять пассажиров вернулись в Лондон, включая трех граждан Франции, а пассажир из Украины арендовал частный самолет в Берлин.

По материалам: ukrinform.ru