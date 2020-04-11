Зеленский: Хотим застраховать жизнь всех медиков, противодействующих коронавирусу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за средства Фонда борьбы с коронавирусом планируют застраховать медработников, задействованных в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Также хочу отметить важные инициативы правительства по изменениям в государственный бюджет. Фонд борьбы с короновирусом составит 66 миллиардов гривень. За эти средства предусмотрено ощутимо увеличить выплаты врачам, которые противодействуют короновирусу… А еще — предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, которые задействованы в противодействии коронавирусу", — сказал Зеленский.

Он добавил, что за средства Фонда будет осуществляться покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты и выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу.

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Как сообщал Укринформ, законопроект №3276 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта отправила на доработку. Чтобы принять проект депутатам не хватило нескольких голосов.

Законопроектом предлагалось сократить доходы госбюджета на 122,9 млрд грн (с 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а расходы увеличить на 79 млрд грн (с 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Предельный дефицит бюджета предлагалось увеличить в 3,1 раза — с 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Предполагалось создание Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в объеме 97,1 млрд грн.

8 апреля министр финансов Сергей Марченко сообщил, что законопроект № 3276 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год будет передан на рассмотрение парламенту уже в ближайшие дни. По его словам, в бюджетном комитете дорабатывается проект основных изменений в бюджет на 2020 год, (в котором) в том числе, предусмотрены мероприятия на борьбу с коронавирусом, создание Фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru