Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей возложена корзина цветов от Президента Украины Владимира Зеленского к Мемориальному комплексу «Бабий Яр».

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, согласно сообщению, состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере, а также к памятному знаку «Память на будущее» на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

«В этот день в 1945 году в одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии — Бухенвальде — заключенные восстали и взяли ситуацию под свой контроль. А вскоре войска антигитлеровской коалиции завершили их освобождение. Люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий в то сложное время объединились, чтобы сбросить путы человеконенавистнического режима. Вечная память мученикам и жертвам Второй мировой войны», — отметил Президент Украины.

Глава государства отдал дань уважения соотечественникам, которые прошли через ад нацистских концлагерей и преодолели все испытания.

«Желаю всем здоровья, веры и вдохновения в борьбе за лучшее будущее», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, ежегодно 11 апреля мир по инициативе ООН отмечает Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Именно 11 апреля 1945 года узники крупнейшего концлагеря Бухенвальд подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, в которых находились 18 миллионов человек.

Фото пресс-службы главы государства

По материалам: ukrinform.ru