COVID-19 диагностировали еще у 7 военных ВСУ

В Вооруженных Силах Украины 11 апреля зарегистрировано еще 7 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщила пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в

Facebook.

«11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 7 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

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Напомним, на утро 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19, из них 1 летальный.

По материалам: ukrinform.ru