Коронавирус обнаружили уже во всех областях – Ляшко

Случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, уже зарегистрированы во всех областях Украины. На сегодня лидером по числу заболевших является Черновицкая область.

Об этом на брифинге 12 апреля рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Случаи подозрения и зарегистрированные случаи уже есть во всех областях Украины. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Тернопольской области — 35 случаев, Черновицкой — 23, Винницкой — 23, г. Киеве — 20, Волынской и Запорожской областях — по 19 случаев. С начала эпидемии лидером по количеству случаев, зарегистрированных в абсолютных числах, является Черновицкая область — 432 случая, г. Киев — 416 случаев, Ивано-Франковск — 291, Тернополь — 243 случая и Винницкая область — 174 случая», — сообщил замминистра.

Ляшко также напомнил, что среди больных преобладают женщины — 54%, а среди всех инфицированных 75% составляют лица в возрасте от 30 до 69 лет.

Заместитель министра также обратил внимание, что случаи смертей на сегодня зарегистрированы уже в 18 областях Украины.

«Случаи смертей, к сожалению, зарегистрированы уже в 18 областях Украины и в возрастной структуре умерших преобладают лица в возрасте 50 лет и старше — 85,5%. Но возрастная группа 60+ составляет 65% среди всех, кто умер, имея заболевание коронавирусной болезни», — рассказал Ляшко.

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Наибольшее количество случаев смертей зарегистрировано сегодня в Ивано-Франковской области. Министерство здравоохранения, по словам главного государственного санитарного врача, изучает причины такой статистики и о результатах проверки сообщит в ближайшие дни.

По состоянию на утро 12 апреля в Украине подтверждены 2 777 случаев COVID-19. За прошлые сутки получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях.

По материалам: ukrinform.ru