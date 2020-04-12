Ляшко назвал условия для выхода из карантина 24 апреля

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля, а из карантина можно будет выходить с 24 апреля.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.

"Если мы будем соблюдать карантинные меры, то да, на невысоких (показателях будет — ред.). Ожидается, что он (пик — ред.) будет 17 апреля. Но динамика может быть разная", — сказал чиновник.

При этом Ляшко отметил, что прогнозировать ситуацию трудно, поскольку это новый вид возбудителя, и он может повести себя неожиданно. "Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1 000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1 000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдем", — рассказал замминистра.

Он также опроверг обвинения, что в Украине мало проводится тестов на COVID-19. По словам Ляшко, в Украине "тестируют всех, кого нужно тестировать". "Но это на национальном уровне мы так видим. Когда выезжают коллеги в регионы, видят, где нарушаются наши алгоритмы. Однако волшебный пендель спасет этот мир и Украину в том числе", — считает заместитель министра здравоохранения Украины.

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Он также выразил мнение, что если в Украине будут соблюдать карантинные меры и, главное, люди не будут нарушать карантин на Пасху, то "уже скоро увидим положительную динамику и с 24 апреля мы начнем выходить из карантина".

По материалам: ukrinform.ru