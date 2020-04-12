Ляшко рассказал о трех критических симптомах COVID-19
Анализы на выявление коронавируса в Украине проводят прежде всего людям, имеющим явные симптомы заболевания COVID-19, у контактных лиц, больных оми людей, вернувшихся из-за границы и имеющих симптомы болезни.
Об этом рассказал в воскресенье на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.
"Сейчас на коронавирусную болезнь проверяют всех людей, имеющих симптомы. Самые критичные три симптома — это температура, кашель и затрудненное дыхание. У этих людей 100 процентов забирается материал для проведения исследований в вирусологических лабораториях", — отметил Ляшко.
Читайте также: В Минздраве озвучили данные о тех, кто выздоровел и умер от коронавируса
По его словам, также забирается материал от людей контактных, от людей, больных коронавирсной болезнью, и у людей, которые путешествовали за пределами Украины и имеют симптомы коронавирусной болезни.
Как сообщалось, по состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19.
Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).
В целом 89 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
По материалам: ukrinform.ru