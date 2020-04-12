Ляшко рассказал о трех критических симптомах COVID-19

Анализы на выявление коронавируса в Украине проводят прежде всего людям, имеющим явные симптомы заболевания COVID-19, у контактных лиц, больных оми людей, вернувшихся из-за границы и имеющих симптомы болезни.

Об этом рассказал в воскресенье на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас на коронавирусную болезнь проверяют всех людей, имеющих симптомы. Самые критичные три симптома — это температура, кашель и затрудненное дыхание. У этих людей 100 процентов забирается материал для проведения исследований в вирусологических лабораториях", — отметил Ляшко.

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По его словам, также забирается материал от людей контактных, от людей, больных коронавирсной болезнью, и у людей, которые путешествовали за пределами Украины и имеют симптомы коронавирусной болезни.

Как сообщалось, по состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19.

Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).

В целом 89 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По материалам: ukrinform.ru