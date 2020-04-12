Медики, которые лечат COVID-19, получат надбавки за март через субвенциию

Выплата надбавки за март медработникам, которые задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса, будет осуществляться через медицинскую субвенцию, а с апреля — будут начисляться доплаты за готовность больницы к коронавирусу и за интенсивность работы.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» «Зеркалу недели» рассказала председатель Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, отвечая на вопрос о финансировании больниц на период борьбы с эпидемией коронавируса.

«Здесь есть две истории. Первые случаи заболевания и сложные ситуации, на борьбу с которыми вышли врачи, страна увидела в марте. То есть тогда, когда контрактных обязательств по медучреждениям в НСЗУ еще не было. Соответственно, оплата труда медиков за этот период, в частности объявленное Премьер-министром двух-трехкратное увеличение, пройдет через медицинскую субвенцию. Думаю, детали будут обнародованы в ближайшие дни», — подчеркнула Мовчан.

Она уточнила, что согласно статистике НСЗУ, официально зарегистрированных случаев заболеваний COVID-19, по состоянию на 1 апреля, было более 600, и финансирование получат медучреждения и бригады скорой помощи, которые оказали помощь этим пациентам.

Начиная с 1 апреля в НСЗУ предложили правительству другую систему финансовых стимулов для медиков, задействованных в противостоянии эпидемии коронавируса.

«Вторая история начинается с 1 апреля. Здесь у нас есть предложения, которые мы подали правительству и ждем его решения… Мы хотим сконцентрировать всю помощь — и государственную, и волонтерскую — в конкретных медицинских учреждениях, где будет все необходимое как для безопасности врачей, так и для оказания помощи пациентам. То есть будет понятно, что 200-300 больниц — это центры, где мы боремся с коронавирусом», — подчеркнула Мовчан.

Кроме того, НСЗУ подали предложения готовить больницы по волнам, в зависимости от того, как будет разворачиваться эпидемия. К первой волне относится 240 больниц, которые должны быть готовы к приему больных коронавирусом. Если будет резкое увеличение количества случаев заболеваемости, по мере необходимости приобщаются вторая и третья волны больниц.

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«Мы предлагаем финансирование с использованием двух механизмов. Первый — не за пролеченный случай, а за готовность. Есть 240 учреждений, имеющих определенные мощность и объем услуг, которые они способны предоставить определенному количеству пациентов с COVID-19. За эту готовность они получат фиксированный (или глобальный) бюджет. Чтобы не было ситуации, при которой больница может качественно обслужить 1 000 пациентов, а мы пытаемся навязать ей 2 000. Второй механизм — в зависимости от нагрузки в конкретной больнице, она может получать доплаты за интенсивность», — рассказала председатель НСЗУ.

В то же время, она отметила, что ответ от Минфина на такие предложения в НСЗУ пока не получили.

По состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru