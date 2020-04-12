Минздрав ожидает существенного расширения ПЦР-диагностики коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения ожидает расширения ПЦР-диагностики COVID-19 в Украине в 80 тысяч тестов в неделю.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB.

"Ожидается существенное расширение ПЦР-диагностики коронавирусной болезни. Сегодня к нам также приехали дополнительные реактивы. Сейчас мы можем делать 30 тыс. тестов в неделю, но будем расширяться до 80 тыс. тестов в неделю", — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день уже все области могут делать ПЦР-тесты, а также активно привлекаются к тестированию частные лаборатории и лаборатории медицинских университетов.

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"Плюс мы завезли еще дополнительно 12 амплификаторов — это такой аппарат для ПЦР-диагностики — чтобы расширить мощности лабораторий. Плюс мы привлекаем частные лаборатории и лаборатории медицинских университетов. И также будем забирать амплификаторы от ветеринарных лабораторий. Забрали один огромный аппарат, на котором большое количество исследований делаем в Центре крови. И плюс одними из первых в мире мы будем подключать картриджи для аппаратов GeneXpert — это ПЦР-системы, которые сейчас используются для диагностики туберкулеза — чтобы делать на них также тесты на коронавирусную инфекцию", — рассказал замминистра.

По материалам: ukrinform.ru