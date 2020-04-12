Шмыгаль поздравил христиан западного обряда с Пасхой и призвал оставаться дома
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил христиан западного обряда с Пасхой и призвал в этом году отказаться от традиционных празднований для сохранения здоровья и жизни родных.
Поздравления выложены на официальном Telegram-канале руководителя правительства.
"Искренне поздравляю всех христиан западного обряда с Пасхой! Праздник Воскресения Христово наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Оно символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", — написал он.
По словам Премьера, этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать воскрешение Христа, но к сожалению, не в этом году.
"Мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от важных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим", — подчеркнул Шмыгаль.
Он пожелал, чтобы в доме каждого царил уют, мир и благополучие. "Несокрушимой верой и благими делами мы способны все преодолеть. Крепкого вам здоровья! Христос Воскрес!", — отметил глава правительства.
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Как сообщалось, по состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19.
Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).
В целом 89 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
По материалам: ukrinform.ru