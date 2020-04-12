Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает население Украины о высокой пожарной опасности в ближайшие дни.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 12-13 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", — отмечается в сообщении.

Читайте также: Спасатели фиксируют ежедневно 700-800 пожаров в экосистемах — Чечеткин

12-13 апреля по г. Киеву и Киевской области будет преобладать высокая (4 класса), в Чернобыле чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, информирует пресс-служба ГСЧС.

По материалам: ukrinform.ru