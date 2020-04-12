Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает население Украины о высокой пожарной опасности в ближайшие дни.
Об этом говорится на сайте ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 12-13 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", — отмечается в сообщении.
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12-13 апреля по г. Киеву и Киевской области будет преобладать высокая (4 класса), в Чернобыле чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, информирует пресс-служба ГСЧС.
По материалам: ukrinform.ru