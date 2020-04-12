Турция разрешила предоставление медицинской помощи Украине — посол

Турция разрешила предоставление медицинской помощи Украине в контексте COVID-19 и определила процедуру и требования для получения разрешений для экспорта продукции.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Определена процедура предоставления помощи Украине в контексте COVID-19. Если продукция есть в достаточном количестве в Турции, в частности для её собственных нужд, и она имеет возможность экспортировать, достигнута договоренность, что мы можем её закупать. В этом ключе конструктивно работаем с турецкой стороной», — сказал Сибига.

По его словам, после телефонного разговора президентов Украины и Турции 1 апреля Анкара разрешила экспорт необходимой Украине продукции при условии соблюдения процедуры. Она заключается в том, чтобы субъекты предпринимательской деятельности — турецкие производители в зависимости от типа продукции обращаются за разрешением в определенный орган, после получения которого могут осуществлять экспорт.

«Есть принципиальное решение о возможности экспорта продукции, которая Украине необходима в контексте COVID-19. По линии Минздрава мы передали списки медицинской продукции, в которой нуждается Украина, наши области, медицинские учреждения, в контексте COVID-19. Работа ведется по двум направлениям: гуманитарной помощи и закупки. Уже начат процесс получения разрешений по отдельным видам продукции», — сообщил дипломат.

Кроме того, был обнародован запрос турецкого бизнеса с перечнем необходимой Украине продукции, на который уже получено более ста отзывов и предложений.

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«После обнародования в соцсетях обращения к турецкой стороне только в первый день было получено свыше 100 обращений. Поступило много разных предложений: от 3D принтеров для изготовления масок до других предметов и материалов, в которых есть насущная необходимость. Очень приятно, что турецкая сторона настолько откликается», — поделился Сибига.

Отдельные предложения сотрудничества уже на стадии практической разработки, одна из них — поставка в Украину линий изготовления масок.

Также дипломат сообщил, что Университет Башкент в Анкаре предоставил для украинских медиков 3,5 тысячи хирургических масок и 100 хирургических халатов, которые уже переданы в Украину и будут в ближайшее время распределены тем, кому они необходимы.

Как сообщалось, телефонный разговор президентов Украины и Турции состоялся 1 апреля. В его ходе был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничеству между Украиной и Турцией в борьбе с пандемией и её последствиями.

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По материалам: ukrinform.ru