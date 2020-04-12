В какие больницы направят пациентов с хроническими болезнями: в Минздраве разрабатывают план

Пациенты с хроническими заболеваниями для планового лечения будут направлены в другие медучреждения, где не лечат COVID-19. Сейчас разрабатываются такие маршруты пациентов.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявила председатель Национальной службы здоровья Оксана Мовчан.

«Сейчас разрабатываются так называемые маршруты пациентов. Потоки пациентов будут переориентированы, пациенты соответствующим образом проинформированы. Со стороны руководителя области или непосредственно мэра обязательно будет коммуникация с пациентами о том, в каких больницах они теперь смогут получить необходимые им услуги», — рассказала Мовчан.

Она добавила, что работа в регионах по определению маршрутов уже идет.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 1 504 пациента. Всего госпитализированы 1 100 человек, из них 48 детей.

Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%). В общей сложности 89 человек уже выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru