В Украине проверяют на коронавирус всех умерших от пневмонии

У всех умерших от пневмонии людей в Украине берутся образцы инфекционного материала для проведения анализов на выявление возбудителя коронавируса.

Об этом заявил в воскресенье на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В стандарты оказания медицинской помощи внесены изменения, и у всех, кто умер от пневмонии, забирается инфекционный материал и передается на исследование в вирусологическую лабораторию. Там проводится диагностика и устанавливается, есть ли возбудитель коронавирусной болезни в данном инфекционном материале", — рассказал Ляшко.

Как сообщалось, по состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19.

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Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).

В целом 89 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По материалам: ukrinform.ru