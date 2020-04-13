Дипломаты Украины и Польши почтили память жертв сталинских репрессий в Быковне

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий почтили в Быковнянском лесу под Киевом память жертв сталинских репрессий.

Об этом Боднар сообщил в Facebook.

«Сегодня 80-я годовщина Катынского преступления. Вместе с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким почтили память погибших в Национальном заповеднике "Быковнянские могилы", соблюдая требования карантина", — написал дипломат.

Польское военное кладбище в Быковне открыто в 2012 году. В братских могилах в Быковнянском лесу кладбища покоятся останки убитых в 1940 году 3 тысяч 435 польских граждан из т.н. украинского катынского списка.

Об этом Боднар сообщил в Facebook.

«Сегодня 80-я годовщина Катынского преступления. Вместе с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким почтили память погибших в Национальном заповеднике "Быковнянские могилы", соблюдая требования карантина", — написал дипломат.

Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» — самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1941 годов.

Польское военное кладбище в Быковне открыто в 2012 году. В братских могилах в Быковнянском лесу кладбища покоятся останки убитых в 1940 году 3 тысяч 435 польских граждан из т.н. украинского катынского списка.

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Катынское преступление — массовое убийство польских граждан, совершенное отрядами НКВД в течение апреля-мая 1940 года по приказу Иосифа Сталина. Тогда было расстреляно более 21 тысячи польских военнопленных и польской интеллигенции, которые были взяты в плен после вторжения Красной армии в Польшу 17 сентября 1939 года. Заключенных держали и убивали в разных местах, главным образом в Катынском лесу (возле села Катынь Смоленской области), в тюрьме города Калинин (ныне Тверь), Харькове, Быковне.

Фото: Vasyl Bodnar, Facebook

По материалам: ukrinform.ru