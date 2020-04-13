Голый Путин, оседлав коня, собрался в поход на печенегов: новый шедевр российского художника насмешил пользователей соцсетей

Уже все знают о крылатых высказываниях «историка» Путина, которые обросли смешными комментариями в соцсетях.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

И вот очередной исторический конфуз опять взорвал сеть. На совещании с российскими мэрами, глава Кремля рассказал о том, как Россия победила печенегов и половцев.

Соцсети кипят и продолжают мощно насмехаться над Владимиром Путиным.

Популярный российский художник Игорь Поночевный, который известен всем под псевдонимом «Алеша Ступин», сделал президента героем своей новой карикатуры.

На фотожабе можно увидеть раздетого Владимира Путина, который оседлал коня и со щитом готовится «защищать» Россию от печенегов.

Пользователи с юмором оценили очередной шедевр художника и даже предположили, что свое оружие Путин мог пропитать «Новичком».

«Дед, говорят, в заточении мается, поговорить не с кем ему», «И пропитав наконечники копий и стрел новичком…», «Вот за половцев прям щас обидно стало!», «Лошадь на гимнастку очень похожа», — такие шутки можно найти в комментариях под публикацией художника.

Ранее сообщалось о том, что Гиркин (Стрелков) подтвердил свое циничное заявление о том, что именно он начал войну на Донбассе.