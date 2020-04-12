Спусковой крючок войны на Донбассе все-таки нажал я — Гиркин

Главное Общество
Ник Петров0

Бывший российский наемник и один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил, что именно он фактически начал войну на Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Бывший офицер ФСБ России Игорь Стрелков.
Гиркин подтвердил свою причастность к развязыванию войны на Донбассе. Фото: donpress.com.

В своих интервью Стрелков всегда хвастался, что именно он «нажал спусковой крючок войны».

По словам бывшего боевика, без его участия Донецк и Луганск были бы такими же мирными городами как Харьков и Одесса. Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу «Момент истины».

Ведущий передачи Денис Казанский напомнил Гиркину его слова, сказанные в 2014 году:

«Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы я тогда не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе… Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы все и кончилось».

Бывший российский наемник подтвердил эти слова, и добавил, что полностью согласен с тем, что говорил 6 лет тому.

«Без этого ядра «русская весна» была бы подавлена в зародыше. Донбасс бы подавили бы, так как не хватало именно ядра, то есть людей, которые готовы действовать еще более решительно, чем самые решительные донецкие активисты», — сказал Гиркин.

Следует напомнить, что Стрелков на момент вторжения на Донбасс был офицером ФСБ России. Тем не менее, даже спустя 6 лет войны и более 13 тысяч погибших Кремль продолжает упорно твердить о «внутреннем конфликте» и «гражданской войне» в Украине.

Ранее сообщалось о том, что многие украинцы имеют иммунитет от коронавируса.


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