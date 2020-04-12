Спусковой крючок войны на Донбассе все-таки нажал я — Гиркин

Бывший российский наемник и один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил, что именно он фактически начал войну на Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

В своих интервью Стрелков всегда хвастался, что именно он «нажал спусковой крючок войны».

По словам бывшего боевика, без его участия Донецк и Луганск были бы такими же мирными городами как Харьков и Одесса. Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу «Момент истины».

Ведущий передачи Денис Казанский напомнил Гиркину его слова, сказанные в 2014 году:

«Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы я тогда не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе… Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы все и кончилось».

Бывший российский наемник подтвердил эти слова, и добавил, что полностью согласен с тем, что говорил 6 лет тому.

«Без этого ядра «русская весна» была бы подавлена в зародыше. Донбасс бы подавили бы, так как не хватало именно ядра, то есть людей, которые готовы действовать еще более решительно, чем самые решительные донецкие активисты», — сказал Гиркин.

Следует напомнить, что Стрелков на момент вторжения на Донбасс был офицером ФСБ России. Тем не менее, даже спустя 6 лет войны и более 13 тысяч погибших Кремль продолжает упорно твердить о «внутреннем конфликте» и «гражданской войне» в Украине.

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