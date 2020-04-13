Госцентр занятости упростил регистрацию безработных

Государственный центр занятости облегчил процедуру подачи документов в центры занятости.

Об этом информирует пресс-служба учреждения.

"Мы облегчили процедуру подачи документов в центры занятости. Теперь это очень просто. Вам необходимо подать только два заявления — о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице", — говорится в сообщении.

Бланки доступны по ссылкам 1 и 2.

В центре уточнили, что, как и раньше, заявления граждане могут подать двумя способами: на электронную почту центра занятости, где им удобно обслуживаться, или через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости.

Если лицо решило направить заявления по электронной почте, то ему необходимо заполнить заявления собственноручно по образцу и сфотографировать или отсканировать их. Далее нужно отправить на email центра занятости, где лицо планирует стать на учет.

Подчеркивается, что в теме письма нужно указать свою фамилию, имя, отчество.

Электронные ящики центров занятости доступны по ссылке.

Уточняется, что если у лица есть техническая возможность, то нужно загрузить заявления, распечатать и заполнить их, собственноручно их подписать, отсканировать (или сфотографировать) и отправить на email центра занятости.

Так же необходимо в теме письма указать свою фамилию, имя, отчество.

После этого лицу необходимо ждать сообщения от центра занятости относительно принятого решения.

Читайте также: Советы тем, кто остался без работы: где, как, сколько

В случае, если лицо решило такие заявления подать через ящик для корреспонденции в центре занятости, то, при наличии у лица технической возможности, нужно загрузить заявления, распечатать их и заполнить их дома, сложить их в конверт или объединить другим удобным способом.

В то же время, можно заполнить заявления непосредственно возле ящика в центре занятости.

"Здесь необходимо помнить, что для заполнения заявлений вам понадобятся ваши паспортные данные, номер идентификационного кода, данные об образовании и предыдущей трудовой деятельности, поэтому возьмите документы с собой", — уточнили в учреждении.

Читайте также: Правительство вводит помощь по "временной" безработице — Петрашко

После этого необходимо положить эти заявления в ящик для корреспонденции (в рабочие часы рабочего дня) и ждать сообщения от центра занятости относительно принятого решения.

В Госцентре занятости напомнили, что в течение 10 дней после завершения карантина в центр занятости необходимо будет подать оригиналы документов.

По материалам: ukrinform.ru