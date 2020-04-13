Иран отложил расшифровку “черных ящиков” самолета МАУ

Из-за пандемии COVID-19, Иран на неопределенный срок отложил процесс скачивания и расшифровки данных бортовых самописцев сбитого самолета МАУ.

Об этом пишет CBC News.

Отмечается, что глава иранской команды расследователей Хасан Резаейфар пригласил представителей восьми стран к лаборатории в Европе, однако из-за логистических сложностей, созданных пандемией COVID-19, должен был отложить начало работы с “ящиками”. “Сейчас для некоторых государств невозможно планировать путешествие из-за COVID-19”, — сказал Резаейфар.

Глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс подтвердила, что Иран на прошлой неделе передал свое приглашение, и что все другие страны ответили на него одинаково: сейчас и в течение еще определенного времени личное участие будет невозможн. “Таким образом, загрузка и анализ самописцев следует отложить до того времени, пока условия улучшатся настолько, чтобы путешествовать стало безопасно. Предсказать, когда это произойдет, пока невозможно”, — сказала Фокс.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет Международных авиалиний Украины. На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

В прошлом месяце официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

По материалам: ukrinform.ru