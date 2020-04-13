Кабмин назвал приоритеты деятельности в сфере образования и науки

Кабмин определил приоритетами своей деятельности повышение качества образования и развитие науки и инноваций.

Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров, которая обнародована на сайте Верховной Рады.

"Создание условий для качественного и доступного дошкольного образования. Продолжение реализации концепции "Новая украинская школа". Создание эффективной системы профориентации. Создание современной учебно-производственной инфраструктуры для учреждений профессионального образования. Привлечение органов местного самоуправления и бизнеса к подготовке квалифицированных работников и специалистов", — говорится в документе.

Также правительство будет работать в направлении предоставления финансовой автономии учреждениям высшего образования и изменения подходов к управлению ими.

Кроме этого, планируется привлечение финансовой поддержки международных партнеров для реализации реформ в сфере высшего и профессионального образования.

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Государственное финансирование учреждений высшего образования планируется на основе показателей их образовательной, научной и международной деятельности.

В сфере науки правительство намерено обеспечить надлежащие условия для результативной деятельности ученых и исследователей, содействовать развитию прикладных исследований.

Кроме этого, в приоритетах правительства — развитие инфраструктуры, которая обеспечит благоприятные условия для создания и внедрения (коммерциализации) инноваторами результатов их исследований и разработок, введение грантового финансирования науки и инноваций.

По материалам: ukrinform.ru