Кабмин выделил ГСЧС 100 миллионов

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 100 млн гривень на мероприятия, связанные с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее распоряжение № 406-р от 13 апреля опубликовано на Правительственном портале.

"Выделить Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 100 млн гривень для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций", — говорится в документе.

Правительство поручило Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

В то же время МВД должно утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением мероприятий, предусмотренных этим распоряжением.

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Как сообщалось, спасатели ГСЧС с 4 апреля тушат масштабный пожар в Чернобыльской зоне. По состоянию на 13 апреля к его ликвидации уже привлекли 415 человек и 98 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты ГСЧС.

По материалам: ukrinform.ru