Минздрав призывает соблюдать карантин на Пасху

Общество
Таисия Слепцова0
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Минздрав призывает соблюдать карантин на Пасху

Министерство здравоохранения призывает соблюдать ограничительные меры в Пасхальные праздники.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минздрава Коронавирус_инфо.

"Приближаются Пасхальные праздники, на которые миллионы украинцев традиционно ходят в церковь, а потом собираются за большим столом в кругу родных. Но из-за пандемии коронавируса в мире даже традиции впервые за десятки лет меняются. Верующие остаются дома и приобщаются к богослужению онлайн. Все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Уберегите себя от инфицирования и не подвергайте опасности окружающих", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 13 апреля в Украине зарегистрированы 3102 случая COVID-19, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 97 человек уже выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru


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