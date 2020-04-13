НСЗУ не рекомендует вводить добровольное медицинское страхование

Бизнес не может гарантировать стабильность отчислений налогов на медицину, поэтому НСЗУ не советует переходить к системе добровольного медицинского страхования.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявила председатель Национальной службы здоровья Оксана Мовчан.

«По сути, это еще один скрытый налог. На любые налоговые инициативы правительства бизнес последние пять лет реагировал очень остро. Это увеличение налоговой нагрузки. Сейчас медицинская отрасль в Украине финансируется из общей налоговой базы. В наших условиях — это идеальная ситуация. В частности для обеспечения стабильности объема средств, которые идут на здравоохранение. У предприятий же, если обязать их это делать, финансовые года могут быть разными. И тогда финансирование системы здравоохранения тоже перестает быть стабильным. Поэтому мы не рекомендовали бы так поступать», — подчеркнула Мовчан.

По материалам: ukrinform.ru