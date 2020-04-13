Парламент определил понятия «самоизоляция» и «обсервация»

Верховная Рада определила понятия "самоизоляция" и "обсервация", а также позволила обработку персональных данных без согласия лица с целью противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.

За соответствующий закон "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект № 3320) проголосовали 332 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, актуализированы применяемые в мире понятия "самоизоляция", "обсервация", "специализированные больницы". Устанавливаются правовые основания для применения современных тактик противодействия распространению инфекционных болезней.

Предусматриваются временные меры относительно оперативного создания временных специализированных больниц и привлечения медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезнью.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи такие категории лиц, как научно-педагогические работники учреждений высшего (послевузовского) образования, которые осуществляют подготовку кадров в сфере охраны здоровья, других лиц, которые имеют сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Временно вводится норма, необходимая для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Читайте также: Следующая внеочередная Рада может собраться 15 апреля – депутат

"Разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в частности данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни, в порядке, определенном в решении о введении карантина, при условии использования таких данных исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий", — говорится в документе.

Читайте также: Бюджет, борьба с COVID-19 и штрафы поджигателям: что планирует рассмотреть Рада

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 случая COVID-19, за сутки заболели 325 человек.

По материалам: ukrinform.ru